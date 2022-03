ATP-Turnier : Tennis-Ass Zverev im Achtelfinale von Miami

Deutschlands Tennis-Star Alexander Zverev ist in Miami eine Runde weiter. Nun geht's gegen einen jungen Australier.

Alexander Zverev steht beim Masters in Miami im Achtelfinale. Der Tennis-Olympiasieger holte gegen Mackenzie McDonald ein 6:2, 6:2 und trifft nun auf den Qualifikanten Thanasi Kokkinakis aus Australien. Zverev ist bei dem mit rund 8,6 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzturnier an Nummer zwei gesetzt. Sein bestes Resultat in Florida war vor drei Jah...

