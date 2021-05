Masters-Turnier : Tennis-Ass Zverev will auch in Rom glänzen

Nach seinem Triumph beim Masters-1000-Turnier in Madrid will Alexander Zverev in dieser Woche auch beim Sandplatz-Event in Rom weit kommen.

Rom | „Ich freue mich auf die Woche und will meine Form weiter steigern“, sagte Deutschlands bester Tennisspieler. Zverev trifft am Mittwoch nach einem Freilos in der ersten Runde auf den Qualifikanten Hugo Dellien aus Bolivien. Zverev konnte das ebenfalls zur Masters-1000-Kategorie zählende Turnier 2017 gewinnen und stand ein Jahr später im Finale. „Ich ma...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.