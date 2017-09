WTA-Turnier : Achtelfinal-Aus für Tatjana Maria in Taschkent

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Karmann 1 von 1

von dpa

erstellt am 27.Sep.2017 | 14:11 Uhr

Die an Nummer drei gesetzte Deutsche aus Bad Saulgau verlor ihr Achtelfinalmatch gegen die Weißrussin Aryna Sabalenka mit 3:6, 5:7. Nach 1:37 Stunden war das Duell beendet. Maria war bei dem mit 226 750 US-Dollar dotierten WTA-Turnier in Usbekistan als einzige Deutsche am Start.

Weltrangliste Damen

Weltrangliste Herren

ATP-Jahreswertung

WTA-Jahreswertung

Tableau Tashkent Open