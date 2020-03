Tennis-WTA-Turnier : Anna-Lena Friedsam überrascht in Lyon

Tennisspielerin Anna-Lena Friedsam hat beim WTA-Turnier in Lyon für eine Überraschung gesorgt.

Avatar_prignitzer von dpa

05. März 2020, 21:24 Uhr

Die 26-Jährige setzte sich am Donnerstagabend gegen die an Nummer zwei gesetzte französische Lokalmatadorin Kristina Mladenovic mit 6:3, 6:3 durch und zog ins Viertelfinale ein. Friedsam bekommt es bei der mit 275.000 Dollar dotierten Veranstaltung nun am Freitag mit der Slowakin Viktoria Kuzmova zu tun.