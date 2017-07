Klare Niederlage : Annika Beck unterliegt in Bukarest der Spanierin Navarro

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Karmann 1 von 1

Das Turnier in der rumänischen Hauptstadt ist mit 226 750 Dollar dotiert. Die letzte nun noch im Turnier verbliebene deutsche Spielerin Tatjana Maria trifft am folgenden Tag in Runde eins auf die Niederländerin Lesley Kerkhove.

WTA-Turnier Bukarest

von dpa

erstellt am 17.Jul.2017 | 19:26 Uhr