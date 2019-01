Deutsches Duell möglich : Barthel bei Thailand Open im Achtelfinale

Tennisspielerin Mona Barthel ist bei den Thailand Open ins Achtelfinale eingezogen. Die 28-Jährige aus Neumünster gewann 6:1, 1:6, 6:4 gegen die Französin Fiona Ferro.

von dpa

28. Januar 2019, 12:35 Uhr

Im Achtelfinale trifft Barthel nun entweder auf die an Nummer eins gesetzte Spanierin Garbiñe Muguruza oder in einem deutschen Duell auf die Berlinerin Sabine Lisicki. Barthel und Lisicki sind die einzigen deutschen Spielerinnen im Feld des Hartplatz-Turniers in dem thailändischen Badeort Hua Hin.