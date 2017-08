Stosur sagt ab : Beck rückt in Hauptfeld der US Open nach

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Karmann 1 von 1

Das teilten die Organisatoren mit. Die US Open beginnen am 28. August. Stosur hat 2011 den Titel in New York gewonnen. Die Bonnerin Beck liegt in der Weltrangliste auf Platz 114.

erstellt am 18.Aug.2017 | 18:45 Uhr