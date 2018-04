Weltverband ITF : Boris Becker gegen Radikalreform im Davis Cup

Deutschlands Tennis-Legende Boris Becker hat sich gegen die vom Weltverband angestrebte Radikalreform des Davis Cups ausgesprochen.

05. April 2018

«Dieser Wettbewerb ist 125 Jahre alt und es hat seinen Grund, warum alle Topspieler irgendwann einmal den Davis Cup gewinnen wollen», sagte Becker in Valencia. Dort trifft die deutsche Mannschaft in der imposanten Stierkampfarena auf Spanien mit dem Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal im Team.

«Ich finde es fantastisch, hier in der Stierkampfarena zu spielen. Das kannst du mit Geld gar nicht wettmachen», sagte Becker. «Diese Atmosphäre, diese Leidenschaft - auch deswegen spielt Nadal, auch deswegen spielt Alexander Zverev. Das ist einmalig und deswegen würde ich diese Heim- und Auswärtsspiele nicht missen.»

Der Weltverband ITF hatte im Februar einen Plan für einen sogenannten «World Cup of Tennis» der besten 18 Nationen vorgelegt, der ab 2019 jährlich innerhalb einer Woche am Ende der Tennis-Saison im November an einem Ort ausgetragen werden soll. Abgestimmt wird über den Vorschlag auf der Generalversammlung im Herbst.

Becker räumte ein, dass der Davis Cup reformiert werden müsse. «Er muss renoviert werden. Er braucht ein neues Make-up», sagte Becker, der den Wettbewerb selbst zwei Mal gewonnen hat. Der 50-Jährige, inzwischen Head of Men's Tennis im Deutschen Tennis Bund, könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass nur noch über zwei statt über drei Gewinnsätze gespielt wird. Auch eine Komprimierung der Partien auf Samstag und Sonntag wie bei den Damen im Fed Cup sei eine Möglichkeit. So könne man die Belastung für die Spieler reduzieren.