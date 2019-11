Federer-Absage : Bulgarien ersetzt Schweiz bei neuem ATP-Cup

Nach der Absage von Spitzenspieler Roger Federer rückt das bulgarische Tennis-Team für die Schweiz beim neuen ATP-Cup Anfang 2020 nach. Das teilte die Herren-Organisation ATP mit.

14. November 2019, 10:36 Uhr

Das neu geschaffene Turnier wird mit 24 Nationen vom 3. bis 12. Januar in Brisbane, Perth und Sydney ausgetragen. Es ist mit 15 Millionen US-Dollar dotiert, nach der sechstägigen Gruppenphase erreichen die besten acht Teams die viertägige K.o.-Phase in Sydney. Jedes Match besteht aus zwei Einzeln und einem Doppel.

Das deutsche Team mit Alexander Zverev trifft zunächst in Brisbane auf Gastgeber Australien, Griechenland und Kanada. Federer hatte Ende Oktober seinen Verzicht erklärt, dadurch gehört die Schweiz nicht mehr zu den besten 24 Mannschaften. Ausschlaggebend für die Verteilung der Startplätze ist die Weltranglisten-Position des jeweils besten Spielers eines Landes. Für Bulgarien ist Grigor Dimitrow als Weltranglisten-20. die Nummer eins. Neben Bulgarien rückten Chile, Polen, Uruguay, Moldawien und Norwegen ins Feld.

Spanien mit French- und US-Open-Sieger Rafael Nadal bekommt es in Perth zunächst mit Japan, Georgien und Uruguay zu tun. Serbien mit Wimbledon- und Australian-Open-Sieger Novak Djokovic tritt in Brisbane an und erhielt Frankreich, Südafrika und Chile zugelost.