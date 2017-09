Relegation gegen Portugal : Davis-Cup-Playoffs: Stebe bestreitet erstes Einzel

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Bockwoldt 1 von 1

von dpa

erstellt am 14.Sep.2017 | 13:36 Uhr

Davis-Cup-Rückkehrer Cedrik-Marcel Stebe eröffnet am Freitag für das deutsche Team das Abstiegsduell gegen Gastgeber Portugal.

Der 26-Jährige aus Vaihingen trifft um 12.00 Uhr auf Joao Sousa. Das zweite Einzel bestreitet die deutsche Nummer eins Jan-Lennard Struff gegen Pedro Sousa. Das ergab die Auslosung im Palácio Marquês Pombal in Oeiras.

In der Stadt rund 20 Kilometer westlich von Lissabon kämpft die ersatzgeschwächte Auswahl des Deutschen Tennis Bundes nach den Absagen von Alexander Zverev, Mischa Zverev und Philipp Kohlschreiber gegen den Abstieg aus der Weltgruppe der besten 16 Nationen.

«Wir sind alle guter Dinge. Grundsätzlich ist die Heim-Mannschaft immer Favorit, aber ich sehe die Chancen bei fifty-fifty», sagte Boris Becker, der erstmals in seiner neuen Rolle als Head of Men's Tennis die deutsche Davis-Cup-Auswahl begleitet. Der dreimalige Wimbledonsieger kam am Mittwochabend am Flughafen Lissabon an und traf beim offiziellen Teamdinner erstmals auf die völlig neu zusammengestellte Mannschaft.

«Ich hoffe, dass ich mit meiner Präsenz und meinen Worten etwas Druck von den Spielern nehmen kann», sagte Becker. Für das Doppel am Samstag nominierte Bundestrainer Michael Kohlmann zunächst die Davis-Cup-Debütanten Yannick Hanfmann und Tim Pütz. Am Sonntag stehen sich zunächst traditionsgemäß die Spitzenspieler Struff und Joao Sousa gegenüber, das vierte und möglicherweise entscheidende Einzel sollen Stebe und Pedro Sousa bestreiten. Kurzfristige Änderungen sind aber möglich - so könnte es gut sein, dass Struff auch im Doppel zum Einsatz kommt. «Von der Papierform her sind wir nominell etwas besser, aber der Unterschied ist marginal», sagte Kohlmann.

Vergleich Portugal - Deutschland auf Davis-Cup-Homepage

Geschichte des deutschen Davis-Cup-Teams

Davis-Cup-Tableau 2017

Homepage DTB

DTB auf Twitter

Übersicht Davis-Cup-Partie Portugal - Deutschland