Kostenfrei im Livestream : Deutsche Fed-Cup-Spiele bei Sportdeutschland.TV

Erstmals seit 2017 sind Spiele des deutschen Tennis-Fed-Cup-Teams wieder in Gänze und kostenlos zu sehen.

Avatar_prignitzer von dpa

04. Februar 2020, 13:13 Uhr

Der Onlinesender Sportdeutschland.TV wird das Duell gegen Brasilien um die Qualifikation für das Finalturnier im kostenfreien Livestream übertragen. Die Spiele finden am 7. und 8. Februar im brasilianischen Florianópolis statt. 2019 hatte der Streamingdienst DAZN die Fed-Cup-Relegation gegen Lettland im Livestream übertragen.

Der neue Teamkapitän Rainer Schüttler muss allerdings auf die beiden Spitzenspielerinnen Angelique Kerber und Julia Görges verzichten. Stattdessen wurden für das Erstrundenspiel Laura Siegemund, Tatjana Maria, Anna-Lena Friedsam und Antonia Lottner nominiert.

Der Sieger der Erstrunden-Partie qualifiziert sich für die neu geschaffene Endrunde im April in Budapest. Der Damen-Teamwettbewerb wird erstmals in dem Format ausgetragen. Trotz des Fehlens von Görges und Kerber wird das deutsche Team als Favorit in die Partie gehen.