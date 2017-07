ATP-Sandplatz-Turnier : Dustin Brown scheitert in Schweden im Achtelfinale an Ferrer

vergrößern 1 von 1 Foto: Friso Gentsch 1 von 1

Der 32-Jährige war als einziger Deutscher in das Achtelfinale des mit gut 482 060 Euro dotierten Turniers eingezogen. Gegen den Spanier, der auf Platz 46 der Weltrangliste steht, blieb er aber ohne Chance.

Tennis-Altmeister Tommy Haas war am Dienstag gleich in der ersten Runde am Argentinier Facundo Bagnis mit 7:6 (7:5), 3:6, 2:6 gescheitert. Der ehemalige Weltranglisten-Zweite will noch in diesem Jahr mit dem Profi-Tennis aufhören und plant, sich in Hamburg von den deutschen Fans zu verabschieden.

von dpa

erstellt am 19.Jul.2017 | 21:17 Uhr