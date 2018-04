Tennis-ATP-Turnier : Erstrunden-Aus für Mischa Zverev in Barcelona

Mischa Zverev ist beim ATP-Turnier in Barcelona in der ersten Runde gescheitert. Der 30 Jahre alte Tennisprofi aus Hamburg unterlag dem Argentinier Leonardo Mayer in nur 63 Minuten klar mit 3:6, 0:6.

von dpa

23. April 2018, 20:02 Uhr

Zweiter deutscher Spieler bei der Sandplatz-Veranstaltung ist der Münchner Peter Gojowczyk, der zum Auftakt auf Mayers Landsmann Guido Pella trifft.