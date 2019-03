Finale gegen Tsitsipas : Federer greift in Dubai nach 100. Turniersieg

Roger Federer hat an diesem Samstag in Dubai die Chance auf den 100. Turniersieg in seiner grandiosen Tennis-Karriere.

von dpa

01. März 2019, 19:14 Uhr

Der langjährige Weltranglisten-Erste aus der Schweiz erreichte mit einem 6:2, 6:2-Erfolg über den Kroaten Borna Coric das Finale gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas. Damit kommt es in Dubai, wo Federer zeitweise auch lebt, zu einer Revanche für das Achtelfinale bei den Australian Open. Dort hatte der 20 Jahre alte Grieche den 37-jährigen Altmeister in vier Sätzen ausgeschaltet.

Tsitsipas ließ im Halbfinale allerdings viel Kraft und siegte erst nach fast drei Stunden 4:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:4) gegen Franzosen Gael Monfils.