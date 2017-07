Gegner geben jeweils auf : Federer und Djokovic in Wimbledon in Runde zwei

vergrößern 1 von 2 Foto: Adam Davy 1 von 2

Federer führte beim dritten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison gegen Alexander Dolgopolow 6:3, 3:0, als der Ukrainer nicht mehr weiterspielen konnte. Mit seinem 85. Sieg bei dem Rasen-Turnier in London überholte der Schweizer in dieser Kategorie den Amerikaner Jimmy Connors, der 84 Matches in Wimbledon gewonnen hatte.

Im vorangegangenen Match auf dem Center Court zwischen Djokovic und Martin Klizan stand es 6:3, 2:0, ehe der Linkshänder aus der Slowakei aufgeben musste. Bei den Damen kamen die Mitfavoritinnen Karolina Pliskova aus Tschechien und die Polin Agnieszka Radwanska weiter.

von dpa

erstellt am 04.Jul.2017 | 18:18 Uhr