ATP-Rasen-Turnier : Gojowczyk erreicht Viertelfinale in Newport

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Maurer 1 von 1

Der 131. der Weltrangliste konnte zuletzt wieder einige kleine Erfolgserlebnisse feiern. In Wimbledon hatte sich der 28 Jahre alte Gojowczyk über die Qualifikation in die zweite Runde des Hauptfeldes gespielt. Nächster Gegner in Newport ist der an Nummer zwei gesetzte Kroate Ivo Karlovic.

Anschließend hat auch der Lübecker Tobias Kamke noch die Chance auf den Einzug ins Viertelfinale. Das Rasen-Turnier im Bundesstaat Rhode Island ist mit rund 535 000 Dollar dotiert.

von dpa

erstellt am 19.Jul.2017 | 19:31 Uhr