US Open : In fünf Sätzen: Federer folgt Nadal in zweite Runde

vergrößern 1 von 2 Foto: Julio Cortez 1 von 2

Der Rekord-Grand-Slam-Sieger setzte sich in New York gegen Frances Tiafoe 4:6, 6:2, 6:1, 1:6, 6:4 durch und zog damit wie sein Rivale Rafael Nadal in die zweite Runde ein. Bei 5:3 und eigenem Aufschlag hatte der Wimbledon- und Australian-Open-Sieger im fünften Satz noch einen Matchball ausgelassen. Wenig später machte er dank eines Fehlers seines Gegners den Erfolg perfekt. Nach 2:37 Stunden und um 23.52 Uhr Ortszeit am späten Dienstagabend stand der Sieg des 36-Jährigen gegen den 19 Jahre alten Amerikaner fest. Erleichtert riss der Favorit die Arme in die Höhe. Federer bekommt es nun mit Blaz Kavcic aus Slowenien oder dem Russen Michail Juschni zu tun.

Der Schweizer hatte vor dem Auftakt der US Open unter Rückenbeschwerden gelitten und seine Teilnahme am Turnier in Cincinnati abgesagt. In New York gilt der 19-fache Grand-Slam-Turniersieger neben dem Weltranglisten-Ersten Nadal als Topfavorit. Beide könnten im Halbfinale aufeinandertreffen. Der Spanier erreichte zuvor mit dem 7:6 (8:6), 6:2, 6:2 gegen Dusan Lajovic aus Serbien ohne Satzverlust die zweite Runde.

Zahlreiche Erstrundenpartien wurden am Dienstag nicht beendet oder gar nicht erst angefangen und auf Mittwoch verschoben. Der Regen ließ weitestgehend nur Spiele unter dem geschlossenen Dach der Hauptarena zu.

von dpa

erstellt am 30.Aug.2017 | 06:12 Uhr