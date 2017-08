ATP-Turnier : Jan-Lennard Struff in Winston-Salem weiter

vergrößern 1 von 1 Foto: Expa/Stefan Adelsberger 1 von 1

Struff trifft nun beim letzten Turnier vor den am kommenden Montag beginnenden US Open auf Pablo Cuevas aus Uruguay. Als zweiter Deutscher ist Dominik Koepfer beim mit 664 825 US-Dollar dotierten Hartplatz-Turnier dabei. Der Weltranglisten-268. schaffte es als Lucky Loser aus der Qualifikation ins Hauptfeld. In seinem ersten Hauptfeld-Match auf der ATP-Tour trifft der 23-Jährige auf den Argentinier Horacio Zeballos.

erstellt am 21.Aug.2017 | 09:13 Uhr