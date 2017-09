Estin steht im Viertelfinale : Kaia Kanepi überrascht bei US Open

Die Weltranglisten-418. Kaia Kanepi steht als größte Überraschung im Viertelfinale bei den US Open der Tennisprofis. Die 32-jährige Estin setzte sich in New York gegen Darja Kassatkina aus Russland 6:4, 6:4 durch.