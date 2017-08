Auch Torben Beltz dabei : Kerber bei US Open mit Tennis-Coach Ebrahimzadeh

Titelverteidigerin Angelique Kerber setzt bei den US Open der Tennisprofis auch auf ihren früheren Trainer Benjamin Ebrahimzadeh. «Er ist für mich als wichtiger Impuls mit dabei. Mein Team ist ansonsten so geblieben», sagte die zweimalige Grand-Slam-Siegerin in New York.