Interview : Kerber nach Aus bei US Open: «Ich habe alles probiert»

Angelique Kerber hat auch bei den US Open in New York nicht den Wendepunkt in einer enttäuschenden Saison geschafft. «Ich kann nur sagen, dass es heute nicht mein Tag war. Ich habe alles probiert», sagte die zweimalige Grand-Slam-Siegerin nach ihrem Aus.