Lob für Boris Becker : Kohlschreiber lässt Davis-Cup-Einsatz offen

«Ich muss auch auf meinen Körper hören und will das Turnier abwarten», sagte der 33-Jährige bei den US Open in New York. Vor Kurzem hatte Kohlschreiber an einem Muskeleinriss an den Adduktoren gelitten. Vor einem Jahr in der Relegation gegen Polen hatte der Augsburger verletzungsbedingt gefehlt. Auch Alexander und Mischa Zverev hatten für das Relegationsspiel gegen Polen unmittelbar nach den US Open nicht zur Verfügung gestanden.

Positiv hat Kohlschreiber aufgenommen, dass Boris Becker als neuer Herren-Chef zum Deutschen Tennis Bund zurückgekehrt ist. «Egal in welche Position oder Funktion, Boris ist immer eine Hilfe», sagte der Weltranglisten-37. «Sein Knowhow im Tennis ist unbestritten sehr hoch. Es kann uns allen gut tun, dass er da positiven Einfluss auf uns nimmt.»

von dpa

erstellt am 01.Sep.2017 | 07:35 Uhr