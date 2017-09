Duell mit Federer? : Kohlschreiber spielt bei US Open um Achtelfinale

Philipp Kohlschreiber fühlt sich wohl in New York und will auch in der zweiten Woche des Grand-Slam-Tennisturniers noch dabei sein. Ein Sieg fehlt ihm dafür noch. Dann wartet auf den 33-Jährigen womöglich ein reizvolles Duell.