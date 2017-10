WTA Linz : Maria im Viertelfinale, Witthöft gewinnt Auftaktspiel

vergrößern 1 von 2 Foto: Barbara Gindl 1 von 2

erstellt am 11.Okt.2017

Im Kampf um den Einzug ins Halbfinale trifft die an Nummer sieben gesetzte Spielerin aus Bad Saulgau auf die Tschechin Barbora Strycova oder die Kroatin Jana Fett.

Zuvor zog die Hamburgerin Carina Witthöft ins Achtefinale ein. Die Weltranglisten-73. setzte sich gegen die 98 Plätze schlechter eingestufte Österreicherin Barbara Haas durch. Mit 6:3, 4:6, 6:4 in 2:14 Stunden gewann die 22-Jährige Hanseatin ihr Auftaktspiel bei dem mit 250 000 Dollar dotierten Hartplatzturnier. Nun geht es gegen die in Linz an Nummer eins gesetzte Slowakin Magdalena Rybarikova.

