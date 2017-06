French Open : McEnroe nennt Djokovic-Leistung «inakzeptabel»

vergrößern 1 von 1 Foto: Christophe Ena 1 von 1

«Es hatte den Anschein, als wollte er gar nicht mehr auf dem Platz sein», sagte der Amerikaner. Djokovic hatte in Paris gegen den Österreicher Dominic Thiem 6:7 (5:7), 3:6, 0:6 verloren und dabei besonders im dritten Satz eine ganz schwache Leistung gezeigt. «Es war schockierend, ihn so zu sehen», sagte McEnroe.

Unmittelbar nach der Niederlage hatte bereits Boris Becker Kritik an Djokovic geübt und ihn zum Handeln aufgefordert. Der Serbe brauche dringend wieder einen Vollzeit-Coach, der ihn auf der Tour begleitet. «Es scheint Gespräche mit möglichen Trainern zu geben. Aber das muss schnell gehen und nicht erst während Wimbledon. Djokovic muss die nächsten drei, vier Wochen nutzen, um zurückzukommen», forderte Becker als TV-Experte bei Eurosport.

Der dreimalige Wimbledonsieger hatte bis Ende 2016 sehr erfolgreich mit Djokovic gearbeitet. Unter anderem gewann Djokovic unter Becker im vergangenen Jahr den lang ersehnten Titel in Paris. Bislang hat Djokovic geplant, in Wimbledon wieder mit dem Amerikaner Andre Agassi zusammenzuarbeiten, der ihn auch bei den French Open in der ersten Woche betreut hatte. Danach hatte der Ehemann von Steffi Graf Paris wie vorher geplant aber aus privaten Gründen verlassen.

