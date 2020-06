ATP-Tour : Münchner Tennisturnier für 2020 abgesagt - Hamburg hofft

Das ATP-Tennisturnier in München findet wegen der Folgen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht mehr statt.

17. Juni 2020, 17:36 Uhr

Für das zunächst verschobene Sandplatz-Event fand sich in der zweiten Jahreshälfte, wenn nach einer fünfmonatigen Pause wieder Turniere stattfinden, kein Termin. Die ursprünglich für 25. April bis 3. Mai vorgesehenen BMW Open werden im Frühjahr 2021 wieder ausgetragen. Das teilten die Veranstalter am Mittwoch mit, nachdem die Spielerorganisation ATP den neuen Kalender veröffentlicht hatte.

Am Hamburger Rothenbaum dagegen hoffen die Veranstalter noch auf einen Termin in diesem Jahr, was jedoch kompliziert wird. Grund dafür ist, dass die US Open in New York trotz der Corona-Pandemie nach der Erlaubnis durch die Gesundheitsbehörden wie geplant vom 31. August bis zum 13. September stattfinden dürfen. Kurz darauf sind die French Open in Paris vom 27. September bis zum 11. Oktober geplant.

«Für uns war klar: Wenn die US Open mit einem umfangreichen Hygienekonzept an ihrem Ursprungsdatum festhalten, wird der Turnierkalender im September zu eng bis zum Nachholtermin der French Open», sagte die Hamburger Turnierdirektorin Sandra Reichel.

Ein weiteres Update des Kalenders für die Zeit nach den French Open wird laut ATP für Mitte Juli erwartet. Ziel sei es, «so viele Turniere wie möglich neu zu terminieren und so viel wie möglich von der Saison zu retten», sagte ATP-Europachef David Massey.

Ursprünglich war die Veranstaltung am Hamburger Rothenbaum vom 11. bis 19. Juli vorgesehen. Aufgrund des Verbots von Großveranstaltungen in Deutschland bis zum 31. August war eine reguläre Durchführung des Turniers zu diesem Termin aber bereits zuvor ausgeschlossen.