Turnierplan angepasst : Nach Aus in Paris: Alexander Zverev spielt in Rosmalen

vergrößern 1 von 1 Foto: Matthias Oesterle 1 von 1

Eine Woche zuvor tritt er bereits beim Turnier im niederländischen Rosmalen an. Der 20 Jahre alte Hamburger erhielt vom Veranstalter eine Wildcard für das Event vom 12. bis 18. Juni. Zverev war in Paris überraschend bereits in der ersten Runde am Spanier Fernando Verdasco gescheitert.

Mitteilung des Veranstalters, niederländisch

von dpa

erstellt am 01.Jun.2017 | 17:41 Uhr