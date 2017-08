US Open : Nach Dopingsperre: Scharapowa wendet Aus ab

vergrößern 1 von 1 Foto: Javier Rojas 1 von 1

Im Kampf um den Einzug in das Achtelfinale steht Scharapowa der Wildcard-Inhaberin Sofia Kenin aus den USA gegenüber und damit einer lösbaren Aufgabe. Zum Auftakt am Montag hatte die fünfmalige Grand-Slam-Siegerin mit ihrem Rückkehr nach New York und ihrem Auftaktsieg gegen die Weltranglisten-Zweite Simona Halep aus Rumänien für großes Aufsehen gesorgt.

Scharapowa war bei den Australian Open 2016 positiv auf Meldonium getestet worden und musste eine 15-monatige Dopingsperre verbüßen. Erstmals trat die ehemalige Nummer eins danach beim WTA-Turnier in Stuttgart wieder auf. Für die US Open war Scharapowa als Weltranglisten-146. auf eine Wildcard angewiesen.

31.Aug.2017