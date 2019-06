French Open : Nach PK-Eklat: Thiem bietet Williams im Scherz Mixed an

French-Open-Finalist Dominic Thiem hat mit einem humorvollen Vorschlag auf den Pressekonferenz-Eklat mit Serena Williams bei den French Open reagiert.

von dpa

12. Juni 2019, 04:40 Uhr

«Wahnsinn, was das für Wellen geschlagen hat», sagte der Vierte der Tennis-Weltrangliste bei einem Termin seines Sponsors in Wien. Der 25-Jährige musste bei dem Grand-Slam-Turnier in Paris den großen Interviewraum während seiner Pressekonferenz räumen, weil Williams nach ihrem Ausscheiden den Medientermin schnell hinter sich bringen wollte.

Thiem warf der 23-maligen Grand-Slam-Siegerin aus den USA später eine «schlechte Persönlichkeit» vor, relativierte diese Aussagen aber wieder und sprach von einem Missverständnis, das offenbar zu der Situation geführt habe. Über den Vorfall hatte es vor allem in den sozialen Netzwerken heftige Diskussionen gegeben.

Scherzhaft sagte Thiem nun: «Ich würde gerne alsWiedergutmachung Mixed in Wimbledon oder New York mit Serenaspielen.» Ein ernster Vorschlag dürfte dies nicht gewesen sein: Zu groß sind Thiems Ambitionen im Einzel. Das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon beginnt am 1. Juli. Vorher spielt Thiem noch beim Rasen-Vorbereitungsturnier in Halle/Westfalen.