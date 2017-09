Erstmals seit 2013 : Nadal erreicht Viertelfinale der US Open

vergrößern 1 von 1 Foto: Julie Jacobson 1 von 1

Der 31-Jährige gewann am Montag in New York sein Achtelfinale gegen Alexander Dolgopolow aus der Ukraine souverän in drei Sätzen 6:2, 6:4, 6:1. Vor vier Jahren hatte der Spanier beim vierten und letzten Grand-Slam-Turnier der Saison im Anschluss den Titel geholt.

Nadal trifft nun auf den Belgier David Goffin oder Andrej Rublew aus Russland. Im Halbfinale wäre ein Duell mit seinem Dauerrivalen Roger Federer möglich. Das Achtelfinale des Schweizers gegen den Augsburger Philipp Kohlschreiber war als erstes Match der Night Session angesetzt (1.00 Uhr MESZ in der Nacht zum Dienstag).

von dpa

erstellt am 04.Sep.2017 | 20:32 Uhr