Russe chancenlos : Nadal mit Sieg über Rubljow im US-Open-Halbfinale

In seiner ersten Vorschlussrundenpartie bei den US Open seit 2013 trifft Nadal am Freitag entweder auf Roger Federer oder Juan Martin del Potro. Das Viertelfinale zwischen dem Schweizer und dem Argentinier ist für die Nacht zum Donnerstag angesetzt. Nadals Landsmann Pablo Carreno Busta und der Südafrikaner Kevin Anderson bestreiten das zweite Halbfinale. Der 31-jährige Nadal hat die US Open 2010 und 2013 gewonnen.

