Nächster Gegner Gilles Muller : Nadal ohne Satzverlust in Wimbledon im Achtelfinale

Nadal trifft am Montag in der Runde der besten 16 auf den Luxemburger Gilles Muller. Der Mallorquiner hatte den Rasenklassiker in London 2008 und 2010 gewonnen und sich zuletzt in Paris seinen zehnten French-Open-Titel gesichert.

von dpa

erstellt am 07.Jul.2017 | 19:19 Uhr