Knie mit Schmerzen : Nadal sagt nach US-Open-Aufgabe für Davis-Cup-Halbfinale ab

Der Tennis-Weltranglisten-Erste Rafael Nadal hat nach seiner Aufgabe im Halbfinale der US Open auch seine Teilnahme am Davis-Cup-Halbfinale am kommenden Wochenende abgesagt.

von dpa

08. September 2018, 23:07 Uhr

Für den am Knie verletzten Spanier nominierte Teamkapitän Sergi Bruguera Albert Ramos für die Partie gegen Titelverteidiger Frankreich in Lille nach.

Nadal hatte tags zuvor bei dem Grand-Slam-Turnier in New York im Halbfinale gegen den Argentinier Juan Martin del Potro wegen Schmerzen am rechten Knie aufgeben müssen.