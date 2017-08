Masters-Turnier : Nadal verpasst Halbfinale in Cincinnati

vergrößern 1 von 1 Foto: John Minchillo 1 von 1

Beide Spieler mussten wegen Regens am Vortag ihr Achtel- und Viertelfinale an einem Tag bestreiten. «Es war ein schlechtes Match von mir, ich habe nicht gut gespielt», sagte Nadal. Nach den verletzungsbedingten Absagen von Wimbledonsieger Roger Federer und des bislang führenden Schotten Andy Murray hatte schon zuvor festgestanden, dass der Linkshänder am kommenden Montag auf Platz eins der Weltrangliste zurückkehrt.

Zum ersten Mal seit dem Hallenturnier in Paris-Bercy 2012 steht damit nach Angaben der Spielerorganisation ATP bei einer Masters-Series-Veranstaltung keiner aus den sogenannten Top Four aus Nadal, Federer, Novak Djokovic und Andy Murray im Halbfinale. Dort trifft Kyrgios auf den Spanier David Ferrer. Das zweite Semifinale bestreiten John Isner aus den USA und der Bulgare Grigor Dimitrow.

In der Damen-Konkurrenz war Julia Görges bei dem Vorbereitungsturnier auf die am 28. August startenden US Open im Viertelfinale gescheitert. Die Bad Oldesloerin unterlag der US-Amerikanerin Sloane Stephens mit 1:6, 6:7 (3:7). Auch für Görges und Stephens war es jeweils die zweite Partie des Tages.

von dpa

erstellt am 19.Aug.2017 | 09:38 Uhr