Vorjahresfinalistin : Pliskova bei US Open locker in Runde zwei

Vorjahresfinalistin Karolina Pliskova hat ihre Erstrundenpartie bei den US Open der Tennisprofis souverän gewonnen. Die Weltranglisten-Erste hatte in New York gegen Magda Linette aus Polen beim 6:2, 6:1 wenig Mühe.