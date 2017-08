Finalpleite in Cincinnati : Rumänin Halep verpasst Sprung auf Rang 1 im Damen-Tennis

vergrößern 1 von 1 Foto: John Minchillo 1 von 1

Damit verfehlte die Rumänin die Ablösung der tschechischen Tennisspielerin Karolina Pliskova auf der Spitzenposition. Im Endspiel von Cincinnati stand Halep von Anbeginn auf verlorenem Posten und wurde mit dem Druck nicht fertig, dass sie nur im Falle des Turniererfolgs als erste Rumänin die Spitze der Weltrangliste übernehmen konnte.

Pliskova hatte nach dem Grand-Slam-Turnier in Wimbledon am 17. Juli Angelique Kerber von der Topposition verdrängt und steht seit fünf Wochen auf Platz eins. Das Turnier in Cincinnati war der letzte große Test vor den US Open in New York. Das abschließende Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt am Montag kommender Woche.



20.Aug.2017