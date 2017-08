US Open ohne Titelverteidiger : Saison-Ende für Schweizer Stan Wawrinka

vergrößern 1 von 1 Foto: Steven Paston 1 von 1

Er kann seinen Titel bei den am 28. August beginnenden US Open in New York nicht verteidigen. «Das ist die einzige Lösung, damit ich noch weitere Jahre auf Top-Level spielen kann», erklärte der 32-Jährige und kündigte seine Rückkehr für 2018 an.

Wegen seiner Verletzungsprobleme hatte Wawrinka bereits seine Teilnahme an den anstehenden Masters-Turnieren in Montréal und Cincinnati abgesagt. In Wimbledon war Wawrinka zuletzt in der ersten Runde gescheitert.

Djokovic hatte erst Ende Juli wegen einer Ellbogenverletzung angekündigt, in diesem Jahr keine Turniere mehr zu bestreiten. Auch der schottische Weltranglisten-Erste Andy Murray hat derzeit Verletzungsprobleme und pausiert momentan wegen einer Hüftblessur. Der Spanier Rafael Nadal wird damit wieder Nummer eins der Tennis-Welt, falls er in Montréal mindestens das Halbfinale erreicht.

von dpa

erstellt am 04.Aug.2017 | 17:37 Uhr