German Open : Spanier Ferrer zieht ins Achtelfinale von Hamburg ein

Der spanische Sandplatzspezialist David Ferrer ist in das Achtelfinale der 111. German Open am Hamburger Rothenbaum eingezogen. Der Sieger des Turniers in der Vorwoche im schwedischen Bastad gewann mit 6:2, 3:6, 6:3 gegen den Georgier Nikolos Basilaschwili.