Nach der Messerattacke : Starkes Kvitova-Comeback in Paris

Rund fünf Monate, nachdem die tschechische Tennisspielerin bei einem Einbruch in ihr Haus Opfer einer Messer-Attacke geworden und schwer an der Hand verletzt worden war, zog sie bei den French Open ohne große Mühe in die zweite Runde ein. Kvitova setzte sich auf dem Court Philippe Chatrier gegen Julia Boserup aus den USA mit 6:3, 6:2 durch. Die zweimalige Wimbledon-Siegerin benötigte nur 74 Minuten für ihren Erfolg.

von dpa

erstellt am 28.Mai.2017 | 12:45 Uhr