ATP-Turnier : Stebe verliert Auftaktmatch in Winston-Salem

Tennisspieler Cedrik-Marcel Stebe hat beim Hartplatz-Turnier im US-amerikanischen Winston-Salem den Einzug in die zweite Runde verpasst.

von dpa

19. August 2019, 07:15 Uhr

Der 28-Jährige verlor sein Erstrunden-Match gegen den Inder Prajnesh Gunneswaran glatt in zwei Sätzen 3:6, 4:6. Gunneswaran trifft in der zweiten Runde bei dem mit etwas mehr als 800.000 Dollar dotierten ATP-Turnier auf Benoit Paire. Der 30 Jahre alte Franzose hatte in der ersten Runde ein Freilos.