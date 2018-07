Ruhmeshalle in Newport : Stich gemeinsam mit Sukova in Hall of Fame aufgenommen

Nun gehört auch Michael Stich zu den den Mitgliedern der Tennis Hall of Fame. Der einstige Wimbeldon-, Davis-Cup- und Olympiasieger zeigte sich sehr stolz. Nun ist Stich allerdings noch einmal als Turnierdirektor gefordert.

von dpa

22. Juli 2018, 12:17 Uhr

Michael Stich ist eine große Ehre zuteil geworden. Der Wimbledonsieger von 1991 und scheidende Direktor des Herren-Tennisturniers am Hamburger Rothenbaum ist gemeinsam mit der Tschechin Helena Sukova (53) in die International Hall of Fame des Tennissports aufgenommen worden.

Stich gehört damit wie Steffi Graf und Boris Becker zu den Mitgliedern der Ruhmeshalle in Newport im US-Bundesstaat Rhode Island. «Ich bin stolz und fühle mich sehr geehrt, ein Mitglied dieser Familie zu sein», sagte der Hamburger Stich im Rahmen der Ehrung. Der 49 Jahre alte Doppel-Olympiasieger von 1992 mit Boris Becker bei den Olympischen Spielen von Barcelona war eigens zu dem Festbankett in die USA gereist.

«Es bedeutet mir wirklich schon extrem viel, weil es für uns Tennisspieler nach der aktiven Zeit die größte Ehre ist, die man erhalten kann», sagte Stich im TV-Sender Sky Sport News HD. Es sei auch eine Respektbekundung für das Geleistete im Sport, aber auch für das Geleistete außerhalb des Platzes. Gleichzeitig bedeute die Ehrung auch eine Verpflichtung, etwas für den Erhalt des Tennissports zu tun. In der «Bild am Sonntag» meinte Stich, er könnte mit seiner Art, Tennis zu spielen, auch heutzutage noch Erfolg haben und etwas mehr Kreativität ins Spiel bringen. «Heute spielt die Physis häufig eine größere Rolle, was zulasten der Kreativität geht», sagte er.

Schon am folgenden Tag muss Stich von dem Kurztrip zurück in Hamburg sein, wo am Abend das Legenden-Match zwischen ihm und Altmeister John McEnroe aus den USA ansteht. Die 112. Rothenbaum-Auflage, die letzte mit Stich als Turnierdirektor, beginnt am 23. Juli.