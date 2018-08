US Open : Titelverteidigerin Stephens mit Mühe in dritter Runde

Die letztjährige US-Open-Siegerin Sloane Stephens hat nur mit erheblicher Mühe die dritte Runde des Tennis-Grand-Slam-Turniers in New York erreicht.

von dpa

29. August 2018, 21:12 Uhr

Die Weltranglisten-Dritte aus den USA bezwang die ukrainische Qualifikantin Anhelina Kalinina in New York mit 4:6, 7:5, 6:2. Der Erfolg über die 21 Jahre alte Nummer 134 der Welt stand erst nach 2:45 Stunden fest. Wegen der erneut großen Hitze von mehr als 30 Grad durften beide Spielerinnen nach dem zweiten Satz für zehn Minuten in die Umkleidekabine des Arthur-Ashe-Stadiums.