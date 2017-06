Sieg über Barty : Tschechin Kvitova gewinnt Rasenturnier in Birmingham

vergrößern 1 von 1 Foto: Petr David Josek 1 von 1

Die 27 Jahre alte Tschechin, die bei einem Überfall in ihrer Wohnung an der linken Schlaghand schwer verletzt worden war, setzte sich bei der Rasenveranstaltung in Birmingham in 1:47 Stunden mit 4:6, 6:3, 6:2 gegen die Australierin Ashleigh Barty durch. Kvitova hatte bei den French Open in Paris ihr Comeback gefeiert.

erstellt am 25.Jun.2017 | 16:39 Uhr