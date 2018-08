Erste Runde : US Open: Kerber mit machbarem Los - Zverev gegen Qualifikant

Wimbledonsiegerin Angelique Kerber muss in der ersten Runde der US Open gegen die Russin Margarita Gasparjan antreten. Dies ergab die Auslosung in New York, wo am Montag das letzte Grand-Slam-Tennis-Turnier dieser Saison beginnt.

von dpa

23. August 2018, 20:55 Uhr

Die 23 Jahre alte Gasparjan ist derzeit nur die Nummer 410 der Weltrangliste, stand aber schon einmal auf Rang 41. Der wie Kerber an Nummer vier gesetzte Hamburger Alexander Zverev spielt zunächst gegen einen Qualifikanten. Die Weltranglisten-Neunte Julia Görges erhielt als erste Gegnerin ebenfalls eine Qualifikantin zugelost. Görges erreichte am Donnerstag das Halbfinale beim Turnier in New Haven.