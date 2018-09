Nach Final-Skandal : US-Open-Schiedsrichter vor Davis-Cup-Einsatz

Nur eine Woche nach dem Skandal im Damen-Finale der US Open freut sich Tennis-Schiedsrichter Carlos Ramos auf seinen nächsten Einsatz.

von dpa

14. September 2018, 11:36 Uhr

Der Portugiese leitet das Davis-Cup-Halbfinale an diesem Wochenende zwischen Gastgeber Kroatien und Rekordsieger USA in Zadar. «Ich konzentriere mich auf diese Begegnung und darauf, wieder zu arbeiten», sagte Ramos der Nachrichtenagentur AP.

Ramos hatte Serena Williams bei ihrer Endspiel-Niederlage gegen die Japanerin Naomi Osaka dreimal verwarnt und die US-Amerikanerin in New York im zweiten Satz mit dem Spielabzug zum 3:5 bestraft. Williams hatte Ramos daraufhin als Dieb bezeichnet und anschließend beklagt, er hätte für diesen Ausdruck noch nie einen Mann bestraft. Die einstige Nummer eins der Welt warf ihm in diesem Zusammenhang Sexismus vor.