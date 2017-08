Ex-Tennis-Weltranglisten-Erste : Verletzte Scharapowa sagt für Turnier in Cincinnati ab

vergrößern 1 von 1 Foto: Mal Taam 1 von 1

Die 30-Jährige traf die Entscheidung einer Mitteilung zufolge nach Rücksprache mit den Ärzten in Cincinnati auch, um ihren Start bei den US Open nicht zu gefährden. Das letzte Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt in zwei Wochen in New York. Scharapowa hatte sich vor rund zwei Wochen beim Turnier in Stanford am linken Arm verletzt und wollte eigentlich in Cincinnati spielen.

von dpa

erstellt am 13.Aug.2017 | 13:01 Uhr