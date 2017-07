In Gstaad und Bukarest : Viertelfinal-Aus für deutsches Damen-Tennis-Quartett

vergrößern 1 von 2 Foto: Peter Schneider 1 von 2

Die einstige Fed-Cup-Spielerin Maria verlor in Rumäniens Hauptstadt klar mit 0:6, 3:6 gegen die an Nummer zwei gesetzte Spanierin Carla Suarez Navarro. In Bukarest hatte am Freitag noch Julia Görges die Chance auf den Einzug ins Halbfinale.

Fed-Cup-Spielerin Witthöft scheiterte im schweizerischen Gstaad mit 2:6, 4:6 an der Estin Anett Kontaveit, die an Nummer drei gesetzt ist. Tamara Korpatsch unterlag zuvor 2:6, 3:6 gegen Sara Sorribes Tormo aus Spanien. Antonia Lottner musste sich der Tschechin Tereza Martincova knapp mit 6:3, 1:6, 5:7 geschlagen geben. Die beiden Sandplatzturniere sind jeweils mit knapp 227 000 Dollar dotiert.

erstellt am 21.Jul.2017 | 20:34 Uhr