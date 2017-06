French Open : Weltranglisten-Erster Murray im Achtelfinale

vergrößern 1 von 1 Foto: Petr David Josek 1 von 1

Der Weltranglisten-Erste Andy Murray steht bei den French Open im Achtelfinale. Der Brite gewann in Paris das mit großer Spannung erwartete Duell gegen Juan Martin del Potro aus Argentinien mit 7:6 (10:8), 7:5, 6:0.

Murray benötigte 2:53 Stunden für seinen Erfolg. Allein der erste Satz dauerte auf dem Court Philippe Chatrier 83 Minuten. Del Potro vergab vier Satzbälle, ehe Murray sich den ersten Durchgang im dritten Versuch sicherte. Auch im zweiten Abschnitt begegnete der Argentinier der Nummer eins der Welt auf Augenhöhe, ehe ihm im dritten Satz die Luft ausging.

«Ich denke, der erste Sieg war entscheidend für den weiteren Verlauf des Matches. Juan hat in dieser Phase das bessere Tennis gespielt, aber ich habe es irgendwie geschafft, den Satz zu gewinnen», sagte Murray nach seinem Erfolg. «Ich fühle mich immer besser. Ich hoffe, ich kann mich hier weiter so steigern», sagte der Olympiasieger, der im Verlauf des Jahres längere Zeit wegen einer Verletzung am Ellenbogen ausgefallen war.

Im zehnten Duell mit del Potro war es für Murray der siebte Sieg. Der Schotte bekommt es bei der mit 33,8 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung nun entweder mit dem Amerikaner John Isner oder dem Russen Karen Chatschanow zu tun. Murray hatte im vergangenen Jahr in Paris erst im Endspiel gegen den Serben Novak Djokovic verloren.

Den Sprung ins Achtelfinale schaffte auch der Kroate Marin Cilic. Der US-Open-Sieger von 2014 ist in Paris immer noch ohne Satzverlust und trifft nun auf den Südafrikaner Kevin Anderson. Bei den Damen kam Simona Halep eine Runde weiter. Die an Nummer drei gesetzte Rumänin bezwang die Russin Darja Kassatkina mit 6:0, 7:5 und spielt nun gegen Carla Suarez Navarro aus Spanien.

erstellt am 03.Jun.2017 | 16:15 Uhr