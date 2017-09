Zverev-Bezwinger Coric raus : Wimbledon-Finalist Cilic bei US Open ausgeschieden

vergrößern 1 von 1 Foto: Julio Cortez 1 von 1

Der Weltranglisten-Siebte aus Kroatien verlor in der dritten Runde gegen den Argentinier Diego Schwartzman überraschend mit 6:4, 5:7, 5:7, 4:6. Der US-Open-Sieger von 2014 hatte in der zweiten Runde den Bayreuther Florian Mayer in drei Sätzen bezwungen und war nach dem Aus von Alexander Zverev der am höchsten platzierte Spieler in der unteren Hälfte des Feldes.

Seit seiner Endspiel-Niederlage von Wimbledon gegen den Schweizer Roger Federer hatte Cilic allerdings verletzungsbedingt vor den US Open kein Turnier mehr bestritten. Beim abschließenden Grand-Slam-Turnier der Saison fehlen nach zahlreichen Absagen eine ganze Reihe von Top-Spielern, darunter die früheren Weltranglisten-Ersten Andy Murray und Novak Djokovic.

Zwei Tage nach seinem Zweitrunden-Sieg über Alexander Zverev ist auch der kroatische Tennisprofi Borna Coric ausgeschieden. Gegen den Südafrikaner Kevin Anderson unterlag der 20-Jährige in der zweiten Runde von New York klar mit 4:6, 3:6, 2:6. Deutschlands bester Tennisspieler Zverev hatte zuvor gegen Coric unerwartet in vier Sätzen den Kürzeren gezogen und für eine Enttäuschung gesorgt. Der Hamburger hatte Anderson kürzlich bei den Turnieren in Washington und Montreal besiegt.

von dpa

erstellt am 01.Sep.2017 | 23:15 Uhr