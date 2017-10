WTA-Turnier : Witthöft in Peking in Runde eins ausgeschieden

vergrößern 1 von 1 Foto: Frank Franklin Ii 1 von 1

von dpa

erstellt am 01.Okt.2017 | 11:43 Uhr

In dem Match gegen die 13. der Weltrangliste musste sich Witthöft nach 115 Minuten geschlagen geben. Am Vortag hatte die Hamburgerin durch einen Sieg in der Qualifikation gegen Ons Jabeur aus Tunesien das Hauptfeld erreicht.

